На Житомирщине подкормили половину озимых зерновых
20:19, 09 апреля 2010Агро
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И 26% многолетних трав
По состоянию на 7 апреля т.г. аграрии Житомирской области провели подкормку озимых зерновых культур на площади в 62 тыс. га , что составляет 51% от плана.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Также в регионе уже осуществлена подкормка многолетних трав на 20 тыс. га или на 26% планируемых площадей.
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