На Житомирщине подкормили половину озимых зерновых

По состоянию на 7 апреля т.г. аграрии Житомирской области провели подкормку озимых зерновых культур на площади в 62 тыс. га , что составляет 51% от плана.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Также в регионе уже осуществлена подкормка многолетних трав на 20 тыс. га или на 26% планируемых площадей.