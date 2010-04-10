Из-за перераспределения трудовых ресурсов уровень бедности на селе составляет 40%.

Как сообщает газета «Зеркало недели» (№14 от 10-16 апреля с.г.), об том заявляют ученые Национальной академии наук Украины в национальном докладе «Новый курс: реформы в Украине 2010-2015».

Как пишет издание, на селе крепко укореняется бедность, ее уровень в настоящее время оценивается в 40%. Ученые отмечают, что из-за монополизации крупным трейдерским капиталом каналов продвижения продукции к конечному потребителю малые сельские хозяйства получают цену на 20% ниже, чем фермер европейской страны, реализующий продукцию через свой кооператив.

Поэтому первоочередные меры, по мнению авторов доклада, должны быть направлены на улучшение институциональной среды для развития именно малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве и переориентацию программ государственной поддержки аграрного сектора с крупных сельхозпредприятий, ориентированных на глобальные рынки, на хозяйства населения, обеспечивающие продовольствием местные рынки.

Ученые убеждены, что субъектом права приобретения земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность могут быть только сельские жители (физические лица), причем размер приобретения таких угодий в частную собственность должен ограничиватся. Для этого ученые советуют определить источник и разработать механизмы долгосрочного (20-30 лет) льготного кредитования купли земли сельскими жителями при поддержке государства.

По информации газеты, одновременно предлагается ввести лицензирование сельскохозяйственной деятельности как обязательное условие на получение права собственности на землю физическими лицами и права пользования — физическими и юридическими лицами.