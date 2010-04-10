Завтра в Украине без существенных осадков, днем до 14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 11 апреля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в большинстве западных областей и на крайнем юге небольшие дожди (в карпатском регионе умеренные, местами сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом). Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14°, в Карпатах 2-7° тепла.

В Киевской области 11 апреля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

В столице также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.