ВОЗ начинает расследование по поводу "свиного грипа"
Насколько оправданным было повышение уровня опасности
Всемирная организация здравоохранения начинает расследование того, насколько оправданным было повышение уровня возникновения пандемии "свиного гриппа" до максимального.
Ранее некоторые эксперты обвиняли ВОЗ в том, что она уделяла слишком большое внимание новому гриппу, жертвами которого стали значительно меньше человек, чем при обычном сезонном гриппе.
Кроме того, организацию подозревают в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями, заработавшими на панике по поводу пандемии миллиарды евро, передает ВВС.
Напомним, что и США оказали "слишком много внимания" "свиному гриппу". Недавно стало известно о том, что в Соединенных Штатах может быть уничтожено около 71,5 млн доз вакцины против гриппа A из-за истечения срока годности препаратов.
Из 162 млн единиц вакцины, полученных в распоряжение Вашингтона, только от 80 млн до 90 млн были успешно использованы, в то время как остальные лекарства так и остались лежать на складах на фоне снижения напряженности в обществе из-за угрозы опасного вируса. Всего же власти заказали у фармацевтических компаний около 229 млн единиц препарата.