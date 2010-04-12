ВОЗ начинает расследование по поводу "свиного грипа"

Всемирная организация здравоохранения начинает расследование того, насколько оправданным было повышение уровня возникновения пандемии "свиного гриппа" до максимального.

Ранее некоторые эксперты обвиняли ВОЗ в том, что она уделяла слишком большое внимание новому гриппу, жертвами которого стали значительно меньше человек, чем при обычном сезонном гриппе.

Кроме того, организацию подозревают в сговоре с крупными фармацевтическими компаниями, заработавшими на панике по поводу пандемии миллиарды евро, передает ВВС.

Напомним, что и США оказали "слишком много внимания" "свиному гриппу". Недавно стало известно о том, что в Соединенных Штатах может быть уничтожено около 71,5 млн доз вакцины против гриппа A из-за истечения срока годности препаратов.

Из 162 млн единиц вакцины, полученных в распоряжение Вашингтона, только от 80 млн до 90 млн были успешно использованы, в то время как остальные лекарства так и остались лежать на складах на фоне снижения напряженности в обществе из-за угрозы опасного вируса. Всего же власти заказали у фармацевтических компаний около 229 млн единиц препарата.