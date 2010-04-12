Сегодня дожди пройдут только на юго-востоке и Закарпатье
09:55, 12 апреля 2010Агро
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Днем 9-14° тепла
12 апреля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в юго-восточной части, днем и на Закарпатье местами пройдет небольшой дождь.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер будет восточным, северо-восточным, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 9-14°.
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