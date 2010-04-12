"Roshen" в первом квартале увеличила продажи на 43%

Кондитерская корпорация "Roshen" по результатам первого квартала т.г. реализовала своей продукции на сумму 220 млн. долл., что на 43% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что общий объем производства кондитерской продукции в первом квартале т.г. вырос на 10% и составил 90 тыс. тонн. Кроме того, за отчетный период корпорация "Roshen" на 46% увеличила экспорт своей продукции, по сравнению с 2009 г., – до 35 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация "Roshen" – один из крупнейших производителей кондитерских изделий. В корпорацию входят Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская кондитерские фабрики в Украине, с 2001 г. – Липецкая кондфабрика «Ликонф» (Россия), а с 2006 г. – Клайпедская кондфабрика (Литва).

Также в состав корпорации входит масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации сырьем.

В ассортименте корпорации более 200 разновидностей конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов.

Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, США, Канаду, Германию, Израиль и другие страны.

По итогам 2009 года "Roshen" увеличила производство продукции на 7% по сравнению с показателем 2008 года – до 380 тыс. тонн, а реализацию – на 4%, до 355 тыс. тонн.

"Roshen" является дочерним предприятием Украинского промышленно-инвестиционного концерна ("Укрпроминвест", г. Киев).