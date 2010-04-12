Госкомстат: В Украине яровые посеяны на более 1 млн. га

В Украине, по данным на 1 апреля т.г., хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 1,048 млн. га, что на 2,7% ниже показателя на аналогичную дату 2009 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины. Сообщается, что сев яровых культур на начало апреля начат во всех регионах, кроме Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

На указанную дату зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 834,6 тыс. га (на 7% меньше показателя 2009 г.), из них ячмень – 632,1 тыс. га (на 13,6% меньше). Сахарная свекла посеяна на площади 20,5 тыс. га (в 29 раз больше. чем на 1 апреля 2009 г.), подсолнечник на зерно посеян на площади 3,1 тыс. га (на 35% больше 2009 г.), и яровой рапс на 3,9 тыс. га (на 35% больше 2009 г.).

Сообщается, что картофель на начало апреля посажен на площади 25,9 тыс. га что на 3,5% меньше, чем на 1 апреля прошлого года, а овощи открытого грунта посажены на 21,6 тыс. га, что на 1,4% больше.