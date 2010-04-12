Аграрии Житомирщины начали сев сахарной свеклы

Аграрии Житомирской области приступили к севу сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что эти работы уже начаты в Попельнянском районе области.

В целом этой весной сев технических культур в регионе предусмотрен на площади 47,3 тыс. га. Из них сахарную свеклу посеют на 9,8 тыс. га – на уровне прошлого года.

Также в управлении сообщили, что, по состоянию на 7 апреля, для проведения посева зерновых культур в области подготовлено 105% кондиционных семян.

Уточняется, что в целом в регионе подготовлено 29,3 тыс. тонн кондиционных семян, из которых 28,9 тыс. или 102% составляют семена высоких репродукций.

Для сортозамены и сортообновления яровых зерновых культур хозяйствами области уже закуплено также 1,3 тыс. тонн элитных семян.

Аграрии Житомирщины обеспечены в достаточном количестве семенами и посадочным материалом других яровых культур.

Кроме того, для проведения весенне-полевых работ сельхозпредприятиями закуплено 54,4 тыс. тонн минеральных удобрений, или 65% от необходимого. Обеспечение хозяйств средствами защиты растений составляют более 167 тонн, или 57% от потребности.

Закуплено также 35,3 тонн ядохимикатов, или 88% от необходимого.