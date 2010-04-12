МинАП: Госкомветмедицины не будет ликвидирован

Министерство аграрной политики Украины выступает за повышение статуса Государственного комитета ветеринарной медицины. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

В Минагрополитики опровергли появившуюся на прошлой неделе неофициальную информацию о возможной ликвидации Госкомитета ветмедицины.

Как отметили в министерстве, информация о намерении правительства ликвидировать или реорганизовать комитет ветмедицины не отвечает действительности. «Таких намерений ни в планах правительства, ни в планах Минагрополитики нет», - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, статус Госкомветмедицины будет повышаться, функция и роль этого органа будут расти не только в Украине, но и СНГ. «Поскольку работа, которую сегодня проводит комитет, очень важна, она направлена на рост конкурентоспособности аграрного сектора и расширения рынков сбыта украинской продукции. Минагрополитики совместно с Госкомветмедицины поставило задачу максимально укрепить мощности украинского животноводства, чтобы не только быть равноправными партнерами Всемирной торговой организации, но и обеспечить в ближайшем будущем для национального производителя ведущие позиции на рынках продовольствия», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.