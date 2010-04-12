В Черниговской обл. посевная кампания осложняется погодой

В Черниговской области проведение начавшихся весенне-полевых работ будет осложняться из-за ряда факторов, в первую очередь климатических. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя областной государственной администрации Александр ШАНОЙЛО на областном научном совещании по организованному проведению весенне-полевой кампании 2010 года.

Он отметил, что, во-первых, в этом году из-за погодных условий аграрии вышли в поле почти на три недели позже, чем в прошлом году, поэтому сроки посевной объективно сокращаются. Для того чтобы успеть отсеяться в технологически обоснованные сроки, сельхозпроизводителям, скорее всего, придется работать и ночью.

Во-вторых, определенные площади озимых культур из-за вымерзания или выпревания, в результате суровой и долгой зимы, придется пересевать. Больше всего пострадал озимый рапс, который необходимо пересевать на 23,5% площадей, или почти на 11 тысячах гектаров.

А. ШАНОЙЛО подчеркнул, что, несмотря на существующие сложности, проведение весенней кампании 2010 года на надлежащем уровне является делом чести для всех, кто имеет отношение к АПК. Тем более что условия для этого достаточны. Активно начинает работать областной штаб по организованному проведению посевной кампании, члены которого на выходных разъезжаются по районам для координации и мониторинга ситуации на местах. Для решения проблемы с кредитными ресурсами на посевную в госбюджете заложены средства на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам. Техника и другое ресурсное обеспечение, весенне-посевной кампании, по информации А.ШАНОЙЛО, не хуже, чем в прошлые годы.

"Главное – мобилизоваться и быстро выполнить пересев площадей озимых культур, не допустив при этом уменьшения общих посевных площадей и качества посевного материала. А площади под сахарной свеклой должны существенно возрасти, ведь ценовая конъюнктура этому всячески благоприятствует", - отметил А.ШАНОЙЛО.