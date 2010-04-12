Председателем набсовета Крыжопольского сахзавода назначен Сикорский

Акционеры Крыжопольского сахарного завода назначили председателем наблюдательного совета компании Сергея СИКОРСКОГО.

Об этом сказано в сообщении завода, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, С.СИКОРСКИЙ (акциями предприятия не владеет) назначен на сроком на 3 года. До данного назначения он занимал должность первого заместителя генерального директора ЗАО "ПК "Подолье".

Уволенный с должности Иван МАЗУР (акциями предприятия не владеет) занимал должность председателя набсовета общества 1 год.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году мощности Крыжопольского сахарного завода были увеличены более чем на 30% – до 8 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Справка УНИАН. Крыжопольский сахарный завод (Винницкая обл.) входит в состав концерна "Укрпроминвест".

Всего в состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарные завода, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.