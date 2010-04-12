В Винницкой обл. производство безалкогольных напитков сократилось

В январе-марте 2010 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 18,0%, или 0,453 тыс. дал, по сравнению январем-мартом 2009 года – до 2,061 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерии КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства безалкогольных напитков в январе-марте 2010 г. обусловлено снижением спроса, а также уменьшением складских запасов у производителей.

В частности, в марте 2010 г. по сравнению с февралем производство выросло более чем в 2 раза, или на 488 тыс. дал, - до 923,3 тыс. дал., а по сравнению с февралем 2009 года сокращение производства составило 7,56%, или 75,5 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 19,2%, или 3,17 млн. дал, по сравнению с 2008 годом - до 13,357 млн. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области производством безалкогольных напитков занимаются 5 предприятий.