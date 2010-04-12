"Регионал" предлагает ужесточить ответственность за самогоноварение

Народный депутат Василий ЧУДНОВ (Партия регионов) предлагает Верховной Раде Украины ужесточить ответственность за самогоноварение. Это предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за изготовление и сбыт самогона и аппаратов для его производства» (рег. № 6284 от 09 апреля 2010 года).

Документом предлагается за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего изготовления, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их изготовления налагать штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией самогона либо крепких спиртных напитков или аппаратов для их изготовления.

Те же действия, совершенные лицом, на которое на протяжении года уже налагались административные взыскания за одно из указанных выше нарушений, влекут за собой наложение штрафа в размере от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией самогона либо крепких спиртных напитков или аппаратов для их изготовления.

Сбыт самогона или других крепких спиртных напитков домашнего изготовления или аппаратов для их изготовления влечет за собой наложение штрафа в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией самогона либо спиртных напитков или аппаратов для их изготовления. Те же действия, совершенные лицом, на которое на протяжении года уже налагались административные взыскания за такие нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией самогона либо крепких напитков или аппаратов для их изготовления.