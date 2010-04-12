Аграрии засеяли ранними зерновыми 70% запланированных площадей

По состоянию на 12 апреля аграрии Кировоградской области засеяли 196 тыс. га ранними зерновыми и зернобобовыми культурами, или 70% от запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ.

В частности, яровой пшеницей засеяно 2 тыс. га земли (64% от плана), яровым ячменем – 171 тыс. га (68%), овсом – 5,6 тыс. га (82%), горохом – 17 тыс. га (93%).

По словам И. ВЛАДОВА, посевные работы проходят без осложнений. Посев ранних зерновых культур общей площадью 280 тыс. га планируют завершить до конца этой недели.

Он сообщил, что сахарной свеклой засеяно 5 тыс. га, или 32% от запланированного. Также в области началась посевная подсолнечника: культура высажена на 5 тыс. га, что составляет 1% от плана.