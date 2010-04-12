Поступления акцизного сбора в общий фонд бюджета выросли

В январе-марте 2010 года в общий фонд государственного бюджета было перечислено 3,584 млрд. грн. акцизного сбора с произведенных в Украине товаров, что на 61,7%, или 1,366 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рост поступлений произошел за счет увеличения перечислений акциза с табачных изделий в 2 раза – до 2,314 млрд. грн., с винодельной продукции – на 51%, или 28 млн. грн., – до 84 млн. грн., с ликеро-водочной продукции – на 18,5%, или 142 млн. грн., – до 913 млн. грн., пива – на 86%, или 117 млн. грн., – до 253 млн. грн.

С ввезенных в Украину товаров в общий фонд государственного бюджета за отчетный период поступило акцизного сбора на сумму 177 млн. грн., что на 61 млн. грн. больше, чем в январе-марте прошлого года.

В специальный фонд госбюджета в первом квартале т.г. поступило акцизного сбора на сумму 787 млн. грн., что на 137 млн. грн. больше, чем в январе-марте 2009 года.