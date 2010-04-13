Производство молочных продуктов с растительными жирами выросло

В январе-марте 2010 года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области по сравнению с январем-мартом 2009 года увеличилось на 64,34%, или 1,160 тыс. тонн, - до 2,963 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров в январе-марте 2010 года произошел в связи с изменением потребительских предпочтений.

В марте текущего года по сравнению с февралем производство данного вида продукции перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 17,51%, или 0,166 тыс. тонн, – до 1,114 тыс. тонн, а по сравнению с мартом прошлого года рост составил 64,79%, или 0,438 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством молочных продуктов с содержанием растительных жиров в Винницкой области занимается 5 предприятий.