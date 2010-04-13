В Херсонской области поголовье птицы выросло

В Херсонской области на 1 апреля 2010 года во всех категориях хозяйств насчитывалось 3,858 млн. голов птицы, что на 2,9% (на 0,11 млн. голов) больше против соответствующей даты в 2009 году.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, поголовье птицы на сельскохозяйственных предприятиях области составляет 1,271 млн. голов, что на 17,4% (на 0,268 млн. голов) меньше уровня прошлого года.