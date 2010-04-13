В Херсонской области поголовье птицы выросло
15:17, 13 апреля 2010Агро
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На начало апреля на 3%
В Херсонской области на 1 апреля 2010 года во всех категориях хозяйств насчитывалось 3,858 млн. голов птицы, что на 2,9% (на 0,11 млн. голов) больше против соответствующей даты в 2009 году.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.
Согласно сообщению, поголовье птицы на сельскохозяйственных предприятиях области составляет 1,271 млн. голов, что на 17,4% (на 0,268 млн. голов) меньше уровня прошлого года.
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