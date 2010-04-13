Ряд виноделов поддерживает повышение акциза

Ряд виноделов поддерживает повышение ставки акцизного сбора на крепленые вина.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Наблюдательного совета ЗАО «Одесский коньячный завод» и ДП «Крымский винный дом» Евгений ЧЕРНЯК, ставки акцизного сбора на крепленые вина не повышались с 2004 года, вследствие чего цена на эту категорию напитков оставалась невысокой и акциз перестал выполнять функцию ограничений потребления. При этом Е.ЧЕРНЯК добавил, что Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому акциз на крепленые вина будет зависеть от содержания в них спирта. По данным виноделов, после принятия документа, например, для литра крепленого вина с содержанием спирта 18% акциз составит 6,12 грн., таким образом для бутылки 0,7 л акциз будет 4,8 грн. вместо 0,5 грн. с литра, действующего на сегодня.

Е.ЧЕРНЯК отметил, что на сегодня на украинском рынке 49% вина (в натуральном выражении) – это крепленые вина, из них небольшой объем марочных вин, а остальные так называемые «шмурдяки». По мнению Е.ЧЕРНЯКА, повышение акциза на крепленые вина позволит привлечь дополнительно в Госбюджет около 400-500 млн. грн. При этом, по его расчетам, после повышения акцизов доля крепленых вин на украинском рынке снизится вдвое, а вырастет доля натуральных вин.

Финансовый директор концерна «Олимп» Олег ДУРАЕВ добавил, что «то, что продается под видом крепленых вин, – это не вино».

Председатель Наблюдательного совета Первого Национального Винодельческого Холдинга (ПНВХ) Валерий ШАМОТИЙ отметил, что государство должно стимулировать производство качественных натуральных вин, а крепленые вина таковыми не являются.

При этом виноделы добавили, что интересы государственного концерна «Массандра», которое специализируется на производстве крепленых вин, учтены, поскольку из постановления о повышении акцизов исключены марочные крепленые вина.

*** Крепленое вино - тип алкогольных напитков, изготавливаемых путем полного или неполного сбраживания сусла или мезги с добавлением в вино спиртосодержащих продуктов перегонки, чаще всего этилового спирта.