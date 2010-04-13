17 апреля вода в Днепре поднимется до максимума

Завтра у МЧС будет перечень населенных пунктов, из которых нужно проводить эвакуацию населения во время наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Завтра будет перечень населенных пунктов, из которых будет готовиться эвакуация», - сказал он, отметив, что в отношении этих населенных пунктов вся информация о паводковой ситуации будет поступать в министерство в течение 72 часов для того, чтобы сформировать окончательные прогнозы для реагирования.

«Мы подходим к наиболее напряженным мероприятиям по минимизации наводнения», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, максимальное ожидаемое поднятие уровня воды в Днепре прогнозируется на 17 апреля. В частности, ежесекундно будет проходить в это время до 5 тыс. куб. м, что вдвое больше, чем было во время наводнений прошлого и позапрошлого годов.

В то же время Н.ШУФРИЧ поблагодарил российских коллег за то, что они приняли необходимые меры и минимизировали количество воды в верховьях реки Десна, что дало возможность украинской стороне развести пики поднятия воды в Днепре и Припяти.