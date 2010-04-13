УАК: вернуть НДС зернотрейдерам могут через выпуск облигаций

Решить проблему выплаты долгов по возмещения НДС зернотрейдерам правительство планирует путем выпуска 5-летних облигаций государственного внутреннего займа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей СТОЯНОВ.

Он отметил, что о таких планах шла речь в ходе совещания в Государственной налоговой администрации при участии вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО на прошлой неделе.

«Планируется выпуск пятилетних облигаций амортизационных, которые будут погашаться 20-процентными траншами ежегодно», - сказал С.СТОЯНОВ.

Он отметил, что за основу будет взят долг по возмещению НДС на 1 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость зернотрейдерам на 1 апреля т.г. составила 8 млрд. грн.