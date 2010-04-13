В Кировоградской обл. поголовье КРС сократилось

На 1 апреля 2010 года в Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась на 2,3% - до 147,5 тыс. голов по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, за указанный период в области сократилось количество коров на 1,3% до 74,1 тыс. голов.

В то же время, увеличилось поголовье свиней на 21% до 280,2 тыс. голов, овец и коз – на 4% до 55,1 тыс. голов, птицы всех видов – на 10,5% до 3,9 млн. шт.

Индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-марте 2010 года составил 103,8%, в том числе на сельхозпредприятиях – 110,7%, в хозяйствах населения – 101,8%.