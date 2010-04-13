Fitch подтвердило рейтинги «Мироновского хлебопродукта»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте сельскохозяйственного производителя MHP S.A. («Мироновский хлебопродукт», далее – «МХП») на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг ограничен страновым потолком Украины «B-».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, Fitch присвоило новым пятилетним еврооблигациям МХП ожидаемый рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

Также Fitch подтвердило рейтинги приоритетных облигаций компании на 250 млн. долл. со ставкой 10,25% и погашением в 2011 г.: рейтинг «B-» и рейтинг возвратности активов «RR4». Одновременно Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ МХП в национальной валюте на уровне «B» и пересмотрело прогноз по этому рейтингу с «негативного» на «стабильный».

В сообщении указывается, что пересмотр на «стабильный» прогноза по долгосрочному РДЭ в национальной валюте отражает уменьшившийся риск начала нового финансового кризиса в Украине в ближайшее время, а также принимает во внимание стабилизацию гривни и ожидаемое возобновление роста ВВП Украины в 2010 г.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

«Мироновский хлебопродукт» имеет три основных направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине. В прошлом году холдинг в целом выпустил 225 тыс. тонн мяса.