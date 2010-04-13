В Винницкой обл. производство хлебобулочных изделий снизилось

Предприятия Винницкой области в январе-феврале 2010 года сократили производство хлебобулочных изделий на 6,77%, или 1,045 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 14,387 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства хлебобулочных изделий стало изменение потребительских предпочтений.

В частности, в марте 2010 года по сравнению с февралем т.г. производство хлебобулочных изделий в области возросло на 12,91%, или 0,585 тыс. тонн, – до 5,115 тыс. тонн, а по сравнению с мартом 2009 года – сократилось на 3,98%, или 0,212 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось на 10,3%, или 7,428 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 64,795 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимаются 19 предприятий.