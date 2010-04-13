В Херсонской области поголовье КРС сократилось

В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2010 года составило 140 тыс. голов, что на 5,3% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров за отчетный период сократилось на 5,9% – до 80,7 тыс. голов.

Поголовье овец и коз в Херсонской области за первый квартал т.г. сократилось на 2,7% – до 75,3 тыс. голов, а поголовье свиней – увеличилось на 10,8%, до 204,5 тыс. голов.