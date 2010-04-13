Крыжопольский сахзавод увеличит уставный капитал

Крыжопольский сахарный завод решил увеличить уставный капитал на 43,5%, или 18,2 млн. грн., – до 60 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении завода, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, уставный капитал будет увеличен путем дополнительного выпуска 72 млн. 898 тыс. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 0,25 грн. Способ размещения акций – закрытый.

Целью увеличения уставного капитала является пополнение оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, в «Укрпроминвест» увеличил мощности Крыжопольского сахарного завода более чем на 30% - до 8 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Объем инвестиций составил 175 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году мощности Крыжопольского сахарного завода были увеличены более чем на 30% – до 8 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Справка УНИАН. Крыжопольский сахарный завод (Винницкая обл.) входит в состав концерна "Укрпроминвест".

Всего в состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарные завода, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.