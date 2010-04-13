В Черниговской области ИПЦ в марте составил 100,8%

В Черниговской области в марте 2010 года индекс потребительских цен (инфляции) составил 100,8%, с начала года – 103,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На потребительском рынке Черниговской области в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Больше всего (на 10,5% и 7,4%) подорожали яйца и фрукты. На 2,4-4,6% выросли цены на молоко, овощи, маргарин, кисломолочную продукцию; на 1,1-1,5% – на рыбу и продукты из рыбы, сыры, хлеб и хлебопродукты, подсолнечное масло. Вместе с этим на 5,3% подешевели животные жиры, на 5,1% – сахар, на 0,3% – мясо и мясопродукты.

Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 2,8%, в том числе табачные изделия – на 5,6%, алкогольные напитки – на 0,1%.

Рост цен в сфере охраны здоровья на 1,1% обусловлен в основном подорожанием фармацевтической продукции (на 1,6%) и амбулаторных услуг (на 1,2%).

Цены на транспорт в целом повысились на 0,2%, в том числе топливо и масла подорожали на 1,5%, стоимость перевозок пассажирским автодорожным транспортом – на 0,6%.

В то же время на 1,1-1,7% снизились цены на бытовую технику, аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации.