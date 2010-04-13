Градосовет Херсона согласовал строительство зернового терминала

Градостроительный совет при мэрии Херсона согласовал ГП "Херсонский морской торговый порт" проектное предложение по строительству нового зернового терминала на территории порта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Отметим, ранее градосовет дважды отправлял предпроектное предложение порта на доработку.

Также в пресс-службе Херсонского морпорта сообщили, что на 15 апреля т.г. запланирована торжественная церемония начала строительства терминала.

Как сообщал УНИАН, Херсонский морпорт планирует к декабрю 2010 года ввести в эксплуатацию первую очередь зернового перевалочного комплекса ёмкостью 25 тыс. тонн единовременного хранения. Комплекс планируется разместить на причале 3.

Генподрядчиком строительства комплекса выступает компания "Укрхлиббуд" (Одесса). Стоимость проекта оценивается в 31,3 млн. грн.