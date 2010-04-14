На Житомирщине поголовье КРС выросло на 14,5%

. В Житомирской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2010 года составило 275,5 тыс. голов (в том числе 149,2 тыс. коров), что на 14,5% больше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Житомирской облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКОВСКИЙ.

По его словам, также по состоянию на 1 апреля по всех категориях хозяйств области насчитывалось более 201 тыс. голов свиней и более 5 млн. голов птицы.

Н.ДИДКОВСКИЙ уточнил, что за первый квартал 2010 года во всех категориях хозяйств области по сравнению с началом года поголовье КРС выросло почти на 35 тыс. голов, в том числе коров - на 1,2 тыс. При этом численность свиней сократилась почти на 6 тыс., или на 3%, а поголовье птицы - на 252 тыс. голов.

«В приведенных мной цифрах есть как объективные, так и субъективные составляющие»,- сказал он.