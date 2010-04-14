МинАП обеспокоено ростом экспорта сахара из Беларуси

В Министерстве аграрной политики Украины обеспокоены нарушениями, которые допускают белорусские экспортеры сахара и продукции животноводства, а также увеличением экспорта этой продукции на украинский рынок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Украине Валентином ВЕЛИЧКО.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что значительное увеличение поставок белорусской животноводческой продукции и сахара на украинский рынок никоим образом не добавляет позитива в развитие аграрного сектора Украины.

Он отметил, что в 2009 году импорт в Украину белорусской животноводческой продукции составил 69,77 млн. долл., что почти на 22% больше, чем в 2008 году.

Согласно действующему законодательству Украины, в страну разрешается ввоз лишь мясной продукции и сырья животных, выращенных на территории страны-экспортера.

«К сожалению, большинство проинспектированных перерабатывающих предприятий Республики Беларусь не придерживаются этих требований. Кроме того, украинскую сторону тревожат вопросы демпинговых цен на белорусскую животноводческую продукцию», – заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что вопрос урегулирования поставок сахара в Украину неоднократно обсуждался во время консультаций разного уровня, но конкретные пути решения этой проблемы найдены не были.

«Минагрополитики искренне надеется на решение проблемных вопросов и расширение украинско-белорусского сотрудничества в отрасли АПК», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

В частности, по мнению министра, конкретные пути активизации сотрудничества заключаются в проведении обеими сторонами инспекции предприятий, заинтересованных в поставках безопасной и качественной животноводческой продукции на рынки Украины и Беларуси, в согласовании вопроса относительно ценовых параметров ввоза в Украину белорусской молочной продукции, в определении количественных параметров поставок белорусского сахара.

Также в ходе встречи стороны достигли договоренности о перспективном направлении сотрудничества между странами в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, в частности, о создании совместного предприятия на базе ООО «Херсонский машиностроительный завод» по производству зерноуборочных комбайнов.

Как сообщал УНИАН, завтра, 15 апреля, в Киеве состоится очередное заседание украинско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, в ходе которого планируется подписание ряда двусторонних документов.