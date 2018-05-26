Внимание, продукты! В антибиотиках "сила" наша…

В Украине как в СМИ, так и на телевидении, а также домашней кухне продолжают обсуждать проблему ГМО, трансизомеров и прочих «вкусных» составляющих продуктов питания. Острый интерес общественности к этой теме связан, скорее, с недоверием качеству продуктов, чем с реальным любопытством к вопросам генной инженерии. Ни у кого, наверное, уже нет сомнений - на полках наших магазинов качественных продуктов практически не осталось. Чтобы выбрать безопасные продукты, украинский потребитель должен иметь химическое, физической и биологическое образование. Только тогда он сможет сориентироваться в многообразии «Е-шек», консервантов и красителей.

Но следует помнить, что круг «больных мест» в деле безопасности продуктов питания не ограничивается ГМО. Еще одной, менее раскрученной, но не менее опасной «миной замедленного действия», является содержание в пищевых продуктах различных антибиотиков...

Продовольственная «аптечка»

Наши продукты, наполненные всевозможными «лакомками», напоминают больше рецепт для провизора, чем из поваренной книги. «Действительно, проблема наличия антибиотиков в продуктах питания существует, и она очень серьезная», - констатирует заместитель председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Богдан Андрющенко.

По его словам, антибиотики могут находиться в различной продукции животноводства – мясе, молоке и даже яйцах. Попадают они туда в результате лечения животных (если правила применения препарата не были соблюдены), а также при использовании кормовых добавок с антибиотиками для стимуляции роста. А вот в молоко они могут попасть и другим путем – недобросовестные производители добавляют их намеренно для продления срока хранения.

Между тем, согласно действующему в стране, да и мире, законодательству в пищевых продуктах антибиотиков быть не должно. Такая категоричность запрета понятна - речь идет далеко не о витаминках. Во-первых, это очень сильный аллерген. Во-вторых, постоянное потребление антибиотиков вызывает привыкание, и если человеку вдруг понадобится лечение данной категорией препаратов, то оно не будет иметь никакого эффекта. Медики жалуются: устойчивость к антибиотикам - бич современной антибактериальной терапии, что вызвано, главным образом, бесконтрольным приемом лекарств, а «пищевые» антибиотики только подливают свою порцию масла в огонь.

Но, несмотря на все бумажные законодательные ограничения, антибиотики продолжают «садиться» с нами за стол на равных. Начальник бактериологической лаборатории ГП «Укрметртестстандарт» Алла Лазарева отмечает, что с ноября 2009 года по март 2010-го в лабораториях ведомства проводились исследования на содержание хлорамфеникола и метаболитов нитрофуранов фуразолидона и фуралтадона - антибиотиков, которые в Украине на сегодня не нормируются, то есть, не существует ни одного нормативного документа, который бы регулировал или контролировал их в пищевой продукции. Согласно исследованиям, антибиотики были обнаружены в 7 образцах куриного мяса (ведомство не называет количество поданных образцов, но если даже в одном из десяти найдено при запрете – уже вне понимания), образце молока и креветок, а в 17 образцах меда массовая доля хлорамфеникола (левомицетина) составила от 0,027 до 0,066 мкг/кг, а массовая доля метаболитов нитрофуранов в двух образцах 0,06 и 0,235 мкг/кг (лечебная концентрация левимицетина для большинства чувствительных микроорганизмов составляет 4-10 мкг/мл.)!

По правилам прошлого века

Согласно нормам по безопасности сырья и продуктов животного происхождения, именно наличие загрязнителей, в том числе и лекарственных препаратов, является одним из основных направлений государственной системы мониторинга. Это требование прописано и в отечественном, и в международном законодательстве, подчеркивает Б.Адрющенко.

Вместе с тем, старший аналитик консультативной программы IFC в Европе и Центральной Азии Денис Торхов считает, что действующая система государственного регулирования безопасности пищевых продуктов в Украине не отвечает европейской и в целом международной практике, в том числе требованиям ВТО. Среди недоработок он отмечает, в частности, отсутствие четкой организационной структуры на национальном уровне (из-за дублирования функций органов контроля), фрагментированность и противоречивость законодательной и нормативной баз. По его словам, в Украине до сих пор не создана действенная и всеохватывающая система отслеживания продукции, а система регулирования безопасности пищевых продуктов не гарантирует высоких показателей здоровья украинских граждан.

По словам специалиста по пищевой безопасности Проекта IFC "Безопасность пищевой продукции в Украине" Юрия Зваженко, на сегодня в Украине действует два документа, регламентирующих содержание антибиотиков в продукции животного происхождения: "Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" и "Обязательный минимальный перечень исследований сырья, продукции животного и растительного происхождения, комбикормового сырья, комбикормов, витаминных препаратов и др.». Первым руководствуются органы Государственной санитарной службы, вторым - органы Госкомитета ветеринарной медицины. Между тем, эти «догмы закона» морально устарели: первый был утвержден еще во времена СССР, а второй его практически дублирует.

Относительно того, «как там у них», то А.Лазарева поясняет, что на сегодня в Украине законодательно определены 5 антибиотиков (пеницилин, стрептомицин, тетрациклин, гризни, цинкбацитрацин), содержание которых контролируется, хотя в Европе - более 20.

Но химическая промышленность не стоит на месте… «На сегодня производители могут применять антибиотики новых поколений, которые никак не регламентируются в названных документах, соответственно, не могут быть эффективно контролированными», - подчеркнул Ю.Зваженко.

Но не только законодательный уровень в этом вопросе играет решающую роль. По словам президента центра «Тест» Валентина Безрукого, лаборатории не смогут обнаружить антибиотики, даже если продукция будет ими нашпигована. «Государственная задача – сделать так, чтобы органы контроля не отставали от науки, и «науки фальсификации» в том числе», - подчеркнул В.Безрукий.

И тут возникает вопрос – на что идут наши налоговые перечисления, когда же Министерство здравоохранения займется своими прямыми обязанностями, а главное – когда оно будет в финансовом состоянии это делать. Причем не лечить, а предупреждать болезнь. Денег нет ни на науку, ни на контроль. Ну, хорошо, тут можно еще как-то понять. Но неужели нет элементарной ответственности за завтрашний день, нет сил выписать новые законы, снять с полок магазинов ядовитый товар, привлечь к ответственности недобросовестных производителей?..

Кто ответит за тех, кого накормили?

Интересно, как выглядит контроль экспортных продуктов питания? По словам Б.Андрющенко, украинская ветслужба, в первую очередь, концентрируется на контроле как раз этой продукции. И это понятно - если в ней будут обнаружены антибиотики (или другие «неприятности»), она будет возвращена в страну, начнется расследование и пострадает не только производитель, но и престиж страны, а компетентность украинской ветслужбы будет поставлена под сомнение. «Антибиотик – одно из препятствий экспорту нашей продукции за границу. Страны выставляют жесткие требования для выхода ни их рынок. В Украине, внутри страны, к сожалению, таких серьезных требований нет», - констатирует Б.Андрющенко.

Что касается шагов для изменения ситуации с контролем и безопасностью продуктов, то, ведомство «инициировало принятие в прошлом году Закона «О государственной целевой экономичной программе мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и корме, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2010-2015 годы». Его выполнение будет способствовать не только расширению возможностей экспорта, но и поднимет уровень контроля безопастности и качества продукции внутри страны », отметил Б.Андрющенко.

Относительно иностранных продуктов и в целом ИХ системы, то, по словам старшего аналитика по правовым вопросам IFC Екатерины Онул, в ЕС основную ответственность за безопасность продуктов питания несет предприниматель (производитель, перевозчик или продавец). Участники пищевого рынка на всех этапах производства обеспечивают соответствие продуктов питания требованиям законодательства, на предприятиях действует суровый внутренний контроль. «На сегодня процесс гармонизации национального законодательства относительно пищевой безопасности идет медленно. В Украине все еще не внедрен интегральный подход «от поля до стола»... Эффективность системы самоконтроля производителя вызывает сомнения из-за отсутствия четко выписанной ответственности за изготовление опасных продуктов», - констатирует Е.Онул.

Вот тут начинаются эмоции. До каких пор в Украине будет, мягко сказано, бардак. Руководство страны меняется, но остаются неизменными правила жизни для нас с вами. Неужели правительство, причем любое, не знает, как все изменить? Может, в теплых кабинетах сидят не те специалисты, или все они едят другое? Очень хочется всем чиновникам, «причастным» к нашим бедам, пожелать – чтобы ты так жил и это ел…

Лилия Коваль (УНИАН)