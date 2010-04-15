Яровые зерновые в России посеяны на 1045 тыс га

Яровые зерновые культуры в России по состоянию на 14 апреля 2010 г посеяны на площади 1045 тыс га, что на 693 тыс га меньше показателя на аналогичную дату прошлого года, сообщается в сводке Минсельхоза РФ. Причина невысоких темпов сева – неблагоприятные погодные условия, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Сев ранних яровых культур в России по состоянию на 14 апреля проведен на площади 1588 тыс га. На сегодняшний день посевные работы проходят в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в 9 регионах Центрального федерального округа.

Сахарная свекла посеяна на площади 227 тыс га - на 18,7 тыс га больше показателя годом ранее, подсолнечник посеян на 48,7 тыс га - на 94,4 тыс га меньше.

Раньше сроков прошлого года к посеву кукурузы на зерно приступили хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, посеяно 9,7 тыс га.

Овощи посеяны на площади 21,7 тыс га, картофель посажен на 8,6 тыс га.

В 2010 г во всех категориях хозяйств яровой сев намечено провести на площади 47,8 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - на площади 30,2 млн га.

На 9 апреля 2010 г в наличии имелось 6 млн 368,6 тыс т семян яровых зерновых и зернобобовых культур при общей потребности в 6 млн 238,9 тыс т.

Высокая готовность техники к весенне-полевым работам, в частности, отмечена в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Тамбовской, Орловской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан.

В соответствии с ведомственной статистической отчетностью, в 2010 г сельхозтоваропроизводители приобретели дизельного топлива в объеме 486,4 тыс т, автобензина – 128,2 тыс т, что составляет 61,6 проц и 71,7 проц к уровню прошлого года.

Оптовые цены на рынке дизельного топлива по состоянию на 8 апреля 2010 г составили в среднем по России 18422 руб за т, на автобензин АИ-80 – 21295 руб за т.

По состоянию на 9 апреля 2010 г, сельхозтоваропроизводители приобрели 924 тыс тонн действующего вещества минеральных удобрений. Накопленные ресурсы минеральных удобрений в 2010 г составляют 1105 тыс тонн действующего вещества.