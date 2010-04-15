В Винницкой области производство муки сократилось

В январе-марте 2010 года предприятия Винницкой области выработали 35,069 тыс. тонн муки, что на 11,34%, или на 4,484 тыс. тонн, меньше, чем в январе-марте 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства муки за отчетный период произошло из-за снижения спроса.

В марте 2010 года по сравнению с мартом 2009 г. производство муки перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 3,24%, или 0,441 тыс. тонн, а по сравнению с февралем текущего года рост производства составил 9%, или 1,088 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством муки в Винницкой области занимаются 12 предприятий.