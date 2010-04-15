Янукович поручил обеспечить аграриев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и профильным министрам наладить работу с производителями горюче-смазочных материалов, удобрений, и обеспечить ими аграриев в необходимом объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время совещания с главами областных государственных администраций.

Президент также отметил, что на постоянном контроле правительства должны также находится закупки продукции у сельхозпроизводителей Аграрным фондом.

«Каждый контракт должен быть выполнен своевременно и профинансирован без всяких задержек», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что уже сегодня необходимо разработать план действий для обеспечения роста аграрного производства и закладки на будущее условий для развития аграрного сектору экономики.

«Мы хорошо понимаем, что будущий урожай закладывается именно сегодня. Поэтому главная задача – успешно завершить весенне-полевые работы. Сейчас существует нехватка средств, но те первые шаги, какие мы сделали, кредиты, которые уже получены, сыграют на позитив», - сказал глава государства, отметив, что и в дальнейшем будет требовать от руководителей регионов инициатив по решению вопросов предоставления кредитов для АПК.

Однако при этом Президент отметил, что аграрный сектор экономики не должен быть обделен в бюджете 2010 года. «Крестьяне должны чувствовать – помощь со стороны государства будет, и на нее стоит рассчитывать. Нельзя допустить повтора прошлого года, когда крестьяне получили пустые обещания вместо помощи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.