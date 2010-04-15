Производство животноводческой продукции в Николаевской обл. выросло

В течение января-марта 2010 г. производство продукции животноводства в Николаевской области увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, более чем на 4%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении статистики сельского хозяйства и окружающей среды Главного управления статистики в Николаевской области.

Прирост валовой продукции зафиксирован как в сельскохозяйственных предприятиях (на 9%), так и в хозяйствах населения (на 2%).

За три месяца т.г. в целом по Николаевской области произведено 9,7 тыс. тонн мяса (в живом весе), 65,6 тыс. тонн молока, 118,0 млн. штук яиц. По сравнению с январем-мартом 2009 г., рост объемов достигнут по производству яиц (на 10%) и реализации на убой скота и птицы в живом весе (на 1%). В то же время, сокращен валовой надой молока - почти на 1%.

По состоянию на 1 апреля 2010 г., во всех категориях хозяйств Николаевской области насчитывалось 166,9 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 93,7 тыс. голов коров. Также в агрохозяйствах имелось 157,8 тыс. голов свиней, 59,0 тыс. голов овец и коз, 3907,4 тыс. голов птицы. По сравнению с 1 апреля 2009 г., поголовье птицы увеличилось на 15%, свиней - на 14%, овец и коз - на 1%. Вместе с тем, поголовье КРС сократилась на 2%, коров - на 1%.

Основная часть поголовья скота сосредоточена в хозяйствах населения. На начало апреля т.г. здесь насчитывалось 85% от общей численности КРС в области, 91% коров, 56% свиней, 75% овец и коз.