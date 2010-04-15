МФК рассматривает возможность предоставления МХП кредита

Международная финансовая корпорация (МФК) рассматривает возможность предоставления агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП) кредита на сумму до 50 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МФК.

Согласно сообщению, также МФК намерена предоставить частичную кредитную гарантию на лизинг агротехники на сумму 18 млн. долл.

Предполагается, что реализация данного проекта позволит компании расширить зерновой бизнес путем увеличения земельных площадей на 120 тыс. га, а также приобретения дополнительной сельхозтехники для их обработки.

Совет директоров МФК планирует рассмотреть вопрос предоставления средств 14 мая т.г.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

«Мироновский хлебопродукт» имеет три основных направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине. В прошлом году холдинг выпустил 225 тыс. тонн мяса.