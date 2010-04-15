Предприятия Винницкой обл. увеличили производство сливочного масла

В январе-марте 2010 г. молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 1,938 тыс. тонны сливочного масла, что на 8,5%, или на 0,152 тыс. тонн больше, чем в январе-марте 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что рост производства сливочного масла в январе-марте т.г. связан с увеличением спроса.

В частности, в марте т.г., по сравнению с мартом 2009 г., производство сливочного масла молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 14,73%, или на 99 тонн, а по сравнению с февралем т.г. рост производства составил 32%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 9,516 тыс. тонн сливочного масла, что на 17,62%, или на 2,035 тыс. тонн меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимается 11 предприятий. На долю предприятий производителей молочной продукции приходится около 15% общеукраинского объема.