МФК рассматривает возможность кредита для «Глобино»
На сумму 25 млн. долларов
Международная финансовая корпорация (МФК) рассматривает возможность предоставления группе предприятий «Глобино» (Полтавская обл.) 25 млн. долл. - частично в виде займа, а частично, в виде инвестиций в капитал.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МФК.
Согласно сообщению, общая стоимость проекта по увеличению производственных мощностей компании составляет 100 млн. долл.
В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит группе увеличить поголовье свиней с 90 тыс. до 400 тыс., производство колбасных изделий - с 1700 тыс. тонн в месяц до 2500 тыс. тонн в месяц, а также провести модернизацию бойни с расширением ее мощностей с 50 животных в час до 150 в час, модернизацию и расширение выпуска масла и сыров на Глобинском маслозаводе.
В сообщении указывается, что данный проект будет рассмотрен Советом директоров МФК 14 мая.
По данным МФК, учредителем и владельцем «Глобино» является Александр КУЗЬМИНСКИЙ.
Справка УНИАН. На сегодня ГП «Глобино» является одной из крупнейших производителей колбасных изделий в Украине.
В состав группы, в частности, входят ООО «Глобинский мясокомбинат», ОАО «Глобинский маслозавод», ООО «Глобинский мясомолочный комплекс», ООО «Глобинский свинокомплекс» и ООО «Глобинский Райагрострой».