МФК рассматривает возможность кредита для «Глобино»

Международная финансовая корпорация (МФК) рассматривает возможность предоставления группе предприятий «Глобино» (Полтавская обл.) 25 млн. долл. - частично в виде займа, а частично, в виде инвестиций в капитал.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МФК.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта по увеличению производственных мощностей компании составляет 100 млн. долл.

В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит группе увеличить поголовье свиней с 90 тыс. до 400 тыс., производство колбасных изделий - с 1700 тыс. тонн в месяц до 2500 тыс. тонн в месяц, а также провести модернизацию бойни с расширением ее мощностей с 50 животных в час до 150 в час, модернизацию и расширение выпуска масла и сыров на Глобинском маслозаводе.

В сообщении указывается, что данный проект будет рассмотрен Советом директоров МФК 14 мая.

По данным МФК, учредителем и владельцем «Глобино» является Александр КУЗЬМИНСКИЙ.

Справка УНИАН. На сегодня ГП «Глобино» является одной из крупнейших производителей колбасных изделий в Украине.

В состав группы, в частности, входят ООО «Глобинский мясокомбинат», ОАО «Глобинский маслозавод», ООО «Глобинский мясомолочный комплекс», ООО «Глобинский свинокомплекс» и ООО «Глобинский Райагрострой».