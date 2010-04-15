В Крыму в марте цены на продукты выросли на 1,5%

На потребительском рынке Автономной Республики Крым в марте т.г. по отношению к февралю цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшее повышение цен зафиксировано на бананы - на 27,2%, яйца куриные - на 14,8%, сгущенное молоко - на 8,4%. На 7,4% выросли цены на фрукты, на 3,4% - на овощи. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 2,2%, творог - на 2,3%.

Вместе с тем, в марте в Крыму подешевел сахар на 7,5%, свежая, охлажденная и замороженная рыба - на 1,7%, капуста белокочанная на 1,4%, рис - на 1,0%, молоко - на 0,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в марте выросли на 3,0%.

За январь-март 2010 г. по отношению к декабрю 2009 г. продукты питания в Крыму подорожали на 9,3%. С начала года наибольшее подорожание отмечено на овощи - на 42,7%, сахар - 27,9%, яйца - 22,9%, молоко и сыр - на 15,7%, фрукты - на 14,3%, хлеб - на 5,2%. Алкогольные напитки и табачные изделия за три месяца выросли в цене на 6,3%. При этом на 0,3% подешевели мясо и мясопродукты.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Крыму цены на продукты питания выросли на 4,4%.