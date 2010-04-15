"Хмельникский элеватор" увеличил прибыль

ОАО "Хмельникский элеватор" в 2009 году увеличило чистую прибыль на 56,65%, или 2,657 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 7,347 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход (выручка) компании от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 25,6%, или 6,654 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 32,645 млн. грн., валовой доход – на 25,44%, или 7,334 млн. грн., – до 36,163 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году "Хмельникский элеватор" увеличил чистую прибыль на 4367%, или 4,585 млн. грн., по сравнении с 2007 годом – до 4,690 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 152,07%, или 15,680 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 25,991 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Хмельникский элеватор" (Хмельник, Винницкая обл.) основан в 1928 году. В состав Хмельникского элеватора входит центральное хозяйство – элеватор, который занимает площадь 9,5 га. Предприятие занимается приемом, отпуском и хранением зерновых культур.

83,89% акций ОАО "Хмельникский элеватор" владеет "Альфред С.Топфер Интернешенал Нидерландс" (Нидерланды).