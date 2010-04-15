Крыжопольский сахзавод сократил убыток

В 2009 году ОАО "Крыжопольский сахарный завод" сократило убыток на 83,24%, или на 15,123 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 3,045 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении завода, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в прошлом году "Крыжопольский сахарный завод" увеличил чистый доход от реализации продукции на 16,29%, или на 2,239 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 15,987 млн. грн., валовой доход увеличился на 20,23%, или на 3,228 млн. грн. – до 19,184 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ОАО "Крыжопольский сахарный завод" увеличило убыток на 268,89%, или на 13,243 млн. грн., – до 18,168 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции сократился на 47,33%, или на 12,353 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 13,748 млн. грн.

Справка УНИАН. Крыжопольский сахарный завод расположен в Винницкой области и входит в состав концерна "Укрпроминвест". Сахзавод введен в эксплуатацию в 1980 году.

Вообще в состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и удерживают около 20 животноводческих комплексов. В состав формирования входит 20 сел, в которых создано почти 6000 рабочих мест.

74,7353% акций ОАО "Крыжопольский сахарный завод" владеет "Продовольственная компания "Подолье".