В Украине существует дефицит элеваторных мощностей

18:43, 15 апреля 2010
Агро
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Считают в "Укрхлиббуде"

В Украине существует дефицит элеваторов и мощностей по перевалке зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Херсоне председатель правления ОАО "Укрхлиббуд" (Одесса) Сергей ПОЛЯРЧУК.

"Нужны мощности по перевалке и хранению зерна объемом на 10% больше, чем среднегодовая среднестатистическая урожайность. У нас урожайность в стране 40 млн. тонн в год, а мощности по перевалке и хранению, учитывая старые советские элеваторы, – 28-30 млн. тонн", – сказал он.

Как сообщал, сегодня в ГП "Херсонский морской торговый порт" началось строительство зернового терминала мощностью 24 тыс. тонн единовременного хранения. Строительство планируется завершить до конца 2010 года. Подрядчиком выступает ОАО "Укрхлиббуд".

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