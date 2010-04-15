Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг «Мироновского хлебопродукта»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте MHP S.A. - холдинговой компании агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (МХП) на уровне «B-». Прогноз рейтинга «стабильный».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Fitch.

Согласно сообщению, также рейтинговое агентство присвоило новым пятилетним еврооблигациям МХП ожидаемый рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности «RR4».

Кроме того, Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций МХП на 250 млн. долл., выпущенных под ставку 10,25% годовых с погашением в 2011 году, на уровне «B-» и рейтинг их возвратности «RR4».

Также рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный РДЭ МХП в национальной валюте «B», при этом улучшило прогноз по нему с «негативного» до «стабильного» в связи с уменьшением риска финансового кризиса в Украине.

При этом Fitch подчеркивает, что рейтинг МХП ограничен страновым потолком Украины «B-».

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

«Мироновский хлебопродукт» имеет три основных направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине. В прошлом году холдинг выпустил 225 тыс. тонн мяса.