Первый замглавы правления ГАК «Хлеб Украины» Полинский уволен
21:30, 15 апреля 2010Агро
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Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины уволил Александра ПОЛИНСКОГО с должности первого заместителя председателя правления Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" (по собственному желанию). Текст соответствующего распоряжения (от 12 апреля 2010 г. №867-р) опубликован на сайте Верховной Рады.
Напомним, А.ПОЛИНСКИЙ был назначен на эту должность в феврале 2009 г.
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