Первый замглавы правления ГАК «Хлеб Украины» Полинский уволен

Кабинет министров Украины уволил Александра ПОЛИНСКОГО с должности первого заместителя председателя правления Государственной акционерной компании "Хлеб Украины" (по собственному желанию). Текст соответствующего распоряжения (от 12 апреля 2010 г. №867-р) опубликован на сайте Верховной Рады.

Напомним, А.ПОЛИНСКИЙ был назначен на эту должность в феврале 2009 г.