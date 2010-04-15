Бельчик назначен первым замглавы Госкомзема

Распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины своим распоряжением №866-р от 12 апреля т.г. назначил Сергея БЕЛЬЧИКА первым заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Текст постановления размещен на сайте Верховной Рады. При этом Кабмин уволил С.БЕЛЬЧИКА с должности заместителя главы ведомства. Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2009 года Кабмин назначил С.БЕЛЬЧИКА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема).

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