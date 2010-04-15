Госкомветмедицины должен возглавить профессионал

Ветеринары считают, что Государственный комитет ветеринарной медицины Украины должен возглавить профессионал. Об этом говорится в сообщении Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом в ассоциации прокомментировали неофициальную информацию о намерении народного депутата Украины Петра СИМОНЕНКО поставить на должность главы комитета одного из членов фракции Компартии Украины, у которого нет соответствующего профессионального образования.

«Ветеринарная общественность не может не отреагировать на такие заявления. В мировой практике ветеринарная служба является одним из базовых элементов обеспечения продовольственной безопасности любой страны», - говорится в сообщении. Специалисты ассоциации отметили, что в соответствии с Законом Украины «О ветеринарной медицине», лишь специалист с высшим ветеринарным образованием может возглавлять комитет ветмедицины. «Особое значение приобретает назначение на должность руководителя отрасли специалиста сегодня, когда вдоль границ Украины сложилась непростая, а, иногда, и угрожающая эпизоотическая ситуация», - добавляют в ассоциации.

Как сообщают СМИ, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО выступает за назначение бывшего министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА на пост главы Госкомитета ветеринарной медицины

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что на должность главы комитета может быть назначен Владимир ГОРЖЕЕВ, занимающий сегодня должность исполняющего обязанности председателя комитета.