Кабмин назначил Бельчика первым замглавы Госкомзема
08:55, 16 апреля 2010Агро
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Распорняжение 12 апреля
Кабинет министров Украины своим распоряжением №866-р от 12 апреля т.г. назначил Сергея БЕЛЬЧИКА первым заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
Текст постановления размещен на сайте Верховной Рады.
При этом Кабмин уволил С.БЕЛЬЧИКА с должности заместителя главы ведомства.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2009 года Кабмин назначил С.БЕЛЬЧИКА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема).
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