Кабмин назначил Бельчика первым замглавы Госкомзема

08:55, 16 апреля 2010
Агро
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Распорняжение 12 апреля

Кабинет министров Украины своим распоряжением №866-р от 12 апреля т.г. назначил Сергея БЕЛЬЧИКА первым заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Текст постановления размещен на сайте Верховной Рады.

При этом Кабмин уволил С.БЕЛЬЧИКА с должности заместителя главы ведомства.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2009 года Кабмин назначил С.БЕЛЬЧИКА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема).

 

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