Весенние полевые работы проведут в срок

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заверяет, что срыва весенне-полевых работ не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады во время Часа вопросов правительству о подготовке и ходе проведения весенне-полевых работ.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, весенне-полевые работы идут по плану и будут завершены своевременно.

«Даже невзирая на то, что у нас была долгая зима, а также учитывая то, что была начата посевная без государственного бюджета, все будет завершено своевременно», - сказал он.

Министр заметил, что вся площадь под урожай 2010 года составит 26,9 млн. га, что превышает прошлогодние показатели.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что из 8,2 млн. га озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 87% посевов, а остальные оцениваются как слабые. Кроме того, потребует пересева 1 млн. га посевов озимых.

Министр добавил, что на сегодняшний день подкормлено 84% озимых, и планируется, что полностью подкормка будет завершена 20-22 апреля.