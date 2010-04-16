Госпотребстандарт забраковал 57% мяса и мясной продукции

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики в І квартале 2010 года забраковал 57% мяса и мясной продукции, проверенной во время их производства.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, специалисты комитета проверили во время производства 90 тонн мяса и мясопродуктов (в том числе полуфабрикатов) на общую сумму 1,425 млн. грн. Из-за несоответствия требованиям нормативной документации (НД) была забраковано 51 тонна продукции (56,7% проверенной) на сумму свыше 843 тыс. грн.

На протяжении первых трех месяцев 2010 года государственные инспекторы проверили 84 предприятия. Нарушения были обнаружены на 71 из них.

Основные нарушения: несоответствие продукции по микробиологическим показателям, несоответствие требованиям НД по физико-химическим показателям, отсутствие нормативной или технологической документации, нарушение периодичности контроля безопасности готовой продукции, несоответствие НД по вкусу, запаху и внешнему виду. Больше всего нарушений касалось маркировки продукции: неудовлетворительная транспортная и потребительская маркировка или ее отсутствие были выявлены на 45 предприятиях.

В целом в І квартале 2010 года работники Госпотребстандарта Украины выдали 54 предписания о запрещении реализации 54 партий продукции на 33 предприятиях; 63 предписания о запрещении реализации 63 видов продукции на 29 предприятиях; 71 субъекту ведения хозяйства были выданы предписания об устранении нарушений. Общая сумма штрафов составила свыше 47 тыс. грн.