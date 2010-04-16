ФГИУ продает Черкасский консервный комбинат

Черкасское региональное отделение Фонда государственного имущества Украины начало подготовку к продаже государственного предприятия "Черкасский консервный комбинат" с целью поиска потенциального инвестора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасском региональном отделении ФГИУ.

Основное направление деятельности ГП "Черкасский консервный комбинат" - это переработка и консервирование овощей и фруктов. По результатам хозяйственной деятельности в 2009 году прибыль ГП составила 24 тис. грн., дебиторская задолженность - 793 тыс. грн., кредиторская - 1554 тыс. грн.

Начиная с 2006 года, предприятие не осуществляет производственную деятельность, прибыль получена за счет предоставления собственных помещений в аренду частным предприятиям.