Продажи агропродукции на рынках Крыма уменьшились

Объем продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в январе-марте 2010 г., по сравнению с январем-мартом 2009 года, снизился на 1,8%, при этом цены выросли на 18,1%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за три месяца на рынках Крыма продукты животноводства подорожали на 15,28%, при этом объем их продаж увеличился на 8,6%. Продажи продукции растениеводства уменьшились на 15,2%, при росте цен на 25,9%.

В частности, на рынках Крыма в январе-марте 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., мясная продукция подорожала на 7,0%, при этом объем ее продаж вырос на 9,9%. Молочные продукты выросли в цене на 26,9%, яйца - на 22,8%, объем их продаж - на 17% и 2,3% соответственно. Картофель с начала года подорожал на 35,6%, овощи - на 70,3%, фрукты - на 4,4%, растительное масло - на 15,4%. При этом объемы их продаж сократились, соответственно, на 32,8%, 8,3%, 14,9% и 12,9%.

Как сообщал УНИАН, объем продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе-феврале 2010 г., по сравнению с январем-февралем 2009 года снизился на 0,2%, при этом цены выросли на 15,7%. В марте на рынках Крыма цены на сельхозпродукцию выросли на 3%, объем продаж остался на уровне февраля.